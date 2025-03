Na volitvah v Hamburgu zmaga socialdemokratom

Hamburg, 3. marca - Na deželnih volitvah v nemškem Hamburgu so v nedeljo prepričljivo slavili socialdemokrati (SPD), ki so pred tem minuli teden na zveznih volitvah utrpeli velik poraz. V skupščino mesta, ki je obenem svoja zvezna dežela, se je glede na začasne izide uspelo uvrstiti še štirim strankam. Druga največja so postali krščanski demokrati (CDU).