Dallas in Vegas z zmagama ohranila tretje in četrto mesto v NHL

New York, 3. marca - Dallas Stars so v severnoameriški hokejski ligi NHL premagali St. Louis Blues s 6:3 in so tretji v ligi z 80 točkami, dve manj imajo na četrtem mestu Vegas Golden Knights, ki so z 2:0 ugnali New Jersey Devils. Na čelu lige sta tokrat prosti ekipi Winnipeg Jets (88 točk) pred Washington Capitals (84).