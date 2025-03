V prestolnici Čila naslov osvojil Srb Đere

Santiago de Chile, 3. marca - Srb Laslo Đere je v finalu teniškega turnirja serije ATP 250 v Santiagu z nagradnim skladom 678.000 evrov s 6:4, 3:6 in 7:5 presenetljivo ugnal Argentinca Sebastiana Baeza, tretjega nosilca. Devetindvajsetletni Đere je v finalu igral prvič po 20 mesecih in osvojil tretji naslov na turnirjih ATP po Riu de Janeiru leta 2019 in Cagliariju 2020.