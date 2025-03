Lazio po enajstmetrovki v 98. minuti do zmage v Milanu

Ljubljana, 2. marca - Nogometaši Milana in Lazia so končali nedeljski program 27. kroga italijanske lige. Na San Siru so bili uspešnejši gosti iz Rima, ki so v Lombardiji zmagali z 2:1 po enajstmetrovki v 98. minuti. Lazio je s to zmago na lestvici preskočil Juventus in je zdaj četrti, Milan pa je ostal na devetem mestu serie A.