Boston do domače zmage nad Denverjem

Boston, 2. marca - Košarkarji Denver Nuggets, za katere še vedno ne igra poškodovani slovenski reprezentant Vlatko Čančar, so v severnoameriški ligi NBA izgubili na gostovanju pri Boston Celtics s 103:110. Kelti so vpisali 43. zmago v sezoni, ob 18 porazih pa so druga zasedba vzhodne konference za Clevelandom.