Starmer po srečanju voditeljev v Londonu o ukrepih za nadaljnjo podporo Ukrajini

London, 2. marca - Danes smo na razpotju zgodovine, je britanski premier Keir Starmer dejal po neformalnem vrhu več evropskih in drugih voditeljev v Londonu, na katerem so razpravljali o evropski obrambi in podpori Ukrajini. Ob tem je naštel štiri korake za pomoč Ukrajini, ki vključujejo vojaško pomoč in trdna varnostna jamstva, tako Evrope kot ZDA.