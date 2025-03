Von der Leyen po vrhu v Londonu za močno okrepitev evropske obrambe

London, 2. marca - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je danes udeležila neformalnega srečanja več evropskih in drugih voditeljev v Londonu, na katerem so razpravljali o Ukrajini in krepitvi evropske obrambe. Razpravo je po zaključku opisala kot "dobro in odkrito", ter dodala, da bo Evropa morala znatno okrepiti svoje izdatke za obrambo.