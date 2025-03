Barcelona, 2. marca - Nogometaši Barcelone so po nedeljski tekmi 26. kroga španske lige spet prevzeli vodstvo na lestvici. Na domačem terenu so s 4:0 premagali Real Sociedad in imajo zdaj 57 točk, eno več kot Atletico Jana Oblaka, ki je v soboto zvečer premagal Athletic Bilbao z 1:0.