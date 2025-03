Westvold Hansen še tretjič svetovna prvakinja, tri Slovenke med petnajsterico

Trondheim, 2. marca - Norveška nordijska kombinatorka Gyda Westvold Hansen je zmagovalka klasične preizkušnje, skokov na srednji skakalnici in teka na 5 km, na svetovnem prvenstvu v Trondheimu na Norveškem in še tretjič zapovrstjo postala svetovna prvakinja. Med prvo petnajsterico so končale tri Slovenke, Ema Volavšek je bila deseta, Teja Pavec 12. in Tia Malovrh 14.