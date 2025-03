Nova zmaga Mure, igralke Primorja presenetile Olimpijo

Ljubljana, 2. marca - Ekipi Ljubljane in Mure None sta igrali derbi 15. kroga ženske nogometne lige Triglav. Državne prvakinje iz Murske Sobote so zmagale z 2:1 ter ohranile stoodstoten izkupiček in vodstvo na lestvici. Primorje pa je prav tako v Ljubljani presenetilo Olimpijo in slavilo s 3:1.