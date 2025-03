Vozilo zaradi dvignjene diletacije mostu trčilo v betonsko ograjo

Trojane, 2. marca - Na štajerski avtocesti je pred viaduktom Baba na območju Trojan prišlo do prometne nesreče zaradi ovire na cesti, in sicer dvignjene diletacije mostu, v katero so trčila vozila. V nesreči je bilo udeleženih sedem osebnih vozil in dve tovorni. Eno vozilo je trčilo tudi v betonsko ograjo, voznik in sopotnik sta se poškodovala, poroča PU Ljubljana.