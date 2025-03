Umrla igralka Barbara Babič

Nova Gorica, 2. marca - Umrla je slovenska igralka Barbara Babič, ki je delovala na področju gledališča, filma in televizije, so zapisali na spletnih straneh Združenja dramskih umetnikov Slovenije. Med drugim je bila desetletje članica gledališkega ansambla Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Nova Gorica, kjer so izpostavili njeno "paleto tankočutnih dramskih kreacij".