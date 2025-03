Ptujska mednarodna povorka tudi letos privabila več deset tisoč ljudi

Ptuj, 2. marca - Letošnje že 65. Kurentovanje na Ptuju je danes doseglo vrhunec s tradicionalno mednarodno karnevalsko povorko, ki si jo je ogledalo več deset tisoč ljudi iz vse Slovenije in tujine. Ptujske ulice in trge je preplavil sprevod več tisoč karnevalskih mask in tradicionalnih likov, ki so pripovedovali zgodbe o preteklosti, prihodnosti in današnjem času.