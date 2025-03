Vreme: Danes se bo postopno jasnilo

Ljubljana, 2. marca - Danes dopoldne bo še nekaj povečane nizke oblačnosti. Čez dan se bo nato postopno jasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ponekod v notranjosti pa bo prehodno zapihal severovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 10, na Primorskem do 13 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah lahko kratkotrajna megla. Burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 2, v alpskih dolinah in mraziščih Notranjske okoli -6, najvišje dnevne od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 15 stopinj Celzija.

Obeti: V torek in sredo se bo nadaljevalo sončno in vse toplejše vreme.

Vremenska slika: Nad osrednjo in delom zahodne Evrope je območje visokega zračnega tlaka, ki sega vse do severa Balkana. V višinah od severovzhoda k nam postopno priteka bolj suh in sprva še dokaj hladen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sončno, le v notranjosti Hrvaške in v sosednjih pokrajinah Madžarske bo nekaj več nizke oblačnosti. Burja ob severnem Jadranu se bo še nekoliko okrepila. V ponedeljek bo pretežno jasno in sprva po nekaterih nižinah lahko megleno. Burja bo postopno slabela.

Biovreme: Danes bo vremenska obremenitev postopno popustila, v ponedeljek pa bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden in vzpodbuden.