Alpacem še četrtič klonil proti ACH Volleyju

Ljubljana, 1. marca - Odbojkarji Alpacem Kanala so v 8. krogu modre skupine 1. Dol Sportklub še četrtič v sezoni klonili proti vodilni ekipi lige, ACH Volleyju. Kanalci, ki na lestvici še vedno držijo drugo mesto, so se morali tudi tokrat v dvoboju z zadovoljiti z enim osvojenim nizom, od presenečenja pa so bili spet kar precej oddaljeni.