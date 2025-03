Koprčanke izpustile priložnost še za drugi veliki skalp

Ljubljana, 1. marca - Odbojkarice Luke Koper so bile v Kamniku na dobri poti, da pripravijo še drugo veliko presenečenje in da v dveh prvenstvenih krogih modre skupine po OTP banki Braniku premagajo še drugega velikana slovenske lige, Calcit Volley. Vodile so z 2:1 v nizih in 12:7 v tretjem, a prednost vendarle izpustile iz rok in se morale zadovoljiti le s točko.