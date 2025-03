Slovenske skakalke ekipno četrte na SP na Norveškem

Trondheim, 1. marca - Slovenske smučarske skakalke Nika Prevc, Ema Klinec, Tina Erzar in Katra Komar so bile četrte na ekipni tekmi na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Trondheimu. Zbrale so 792,9 točke. Med 12 reprezentancami so zmagale gostiteljice Norvežanke (904,5) pred Avstrijo (885,1) in Nemčijo (846,5).