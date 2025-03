Letošnji pohod po Jurčičevi poti pustno obarvan

Višnja Gora, 1. marca - V občini Ivančna Gorica so danes pripravili 31. pohod po Jurčičevi poti, s katerim tradicionalno obeležujejo spomin na znamenitega literata, rojenega na Muljavi. Pot je prehodilo okoli 4000 pohodnikov, ker je danes pustna sobota, pa so bili številni našemljeni v lik pisatelja in ostalih Jurčičevih literarnih junakov.