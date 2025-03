S Pustno sobotno iskrico za otroke v Angoli zbrali 119.000 evrov

Ljubljana, 1. marca - Radio Ognjišče je v soorganizaciji z Misijonskim središčem Slovenije tudi letos pripravil dobrodelno akcijo Pustna sobotna iskrica. Tokrat so sredstva zbirali za otroke iz Angole oz. za gradnjo vrtca in doma za dekleta v Huambu. Do 15. ure so zbrali 118.675 evrov, so zapisali na omenjenem radiu.