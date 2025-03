Izidi smučarskega teka na SP v Trondheimu

* Izidi, smučarski tek, skiatlon moški 20 km: 1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 44:22,3 2. Martin Loewstroem Nyenget (Nor) + 1,4 3. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 1,5 4. Jan Thomas Jenssen (Nor) 1,5 5. Federico Pellegrino (Ita) 1,6 6. Mathis Desloges (Fra) 2,3 ... 44. Miha Šimenc (Slo) 3:12,2 52. Miha Ličef (Slo) 3:48,7 54. Valerij Gontar (Slo) 4:40,6