Orban poziva EU k neposrednim pogovorom z Rusijo

Budimpešta, 1. marca - Madžarski premier Viktor Orban po petkovem prepiru med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in ukrajinskim predsednikom Volodmirjem Zelenskim v Beli hiši poziva EU, naj sledi zgledu ZDA in z Rusijo opravi neposredne pogovore o prekinitvi ognja in trajnem miru v Ukrajini, poroča nemška tiskovna agencija dpa.