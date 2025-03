Izidi alpskega smučanja v Kranjski Gori

* Izidi: 1. Henrik Kristoffersen (Nor) 2:18,18 1:10,73 1:07,45 2. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 2:18,59 +0,41 1:11,61 1:06,98 3. Marco Odermatt (Švi) 2:18,70 +0,52 1:10,88 1:07,82 4. Stefan Brennsteiner (Avt) 2:18,86 +0,68 1:12,05 1:06,81 5. Marco Schwarz (Avt) 2:19,04 +0,86 1:12,22 1:06,82 6. Loic Meillard (Švi) 2:19,09 +0,91 1:11,57 1:07,52 ... 16. Žan Kranjec (Slo) 2:19,78 +1,60 1:11,79 1:07,99 - ni se uvrstil v drugo vožnjo: 57. Anže Gartner (Slo) - odstop: Miha Oserban (Slo) * svetovni pokal skupno (28): 1. Marco Odermatt (Švi) 1306 2. Henrik Kristoffersen (Nor) 846 3. Loic Meillard (Švi) 681 4. Franjo Von Allmen (Švi) 606 5. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 554 6. Atle Lie McGrath (Nor) 548 ... 18. Miha Hrobat (Slo) 306 25. Žan Kranjec (Slo) 237 86. Martin Čater (Slo) 52 - veleslsalom (7): 1. Marco Odermatt (Švi) 420 2. Henrik Kristoffersen (Nor) 379 3. Alexander Steen Olsen (Nor) 301 4. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 241 5. Žan Kranjec (Slo) 237 6. Loic Meillard (Švi) 234 ...