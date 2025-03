Ljubljana, 1. marca - Nogometaši Gorice so uspešno začeli spomladanski del 2. slovenske lige. V 17. krogu so doma premagali kranjski Triglav z 2:0, oba gola je prispeval Cene Kitek. Novogoričani so tako spet vodilna ekipa lige, imajo pa enako število točk kot drugouvrščeni Aluminij.