Rim, 1. marca - Italijanska premierka Giorgia Meloni je v petek zvečer po prepiru med predsednikoma ZDA in Ukrajine Donaldom Trumpom in Volodimirjem Zelenskim pozvala k takojšnjemu sklicu vrha med ZDA in Evropo. Obenem je posvarila pred delitvijo Zahoda, poročajo tuje tiskovne agencije.