Vreme: Danes večinoma oblačno

Ljubljana, 1. marca - Danes bo večinoma oblačno. Ponekod bo občasno rosilo ali rahlo deževalo, nad 900 metrov tudi rahlo snežilo. Do večera bodo padavine ponehale, od severa se bo oblačnost tanjšala in trgala, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Na Primorskem bo danes pihala šibka do zmerna burja, ki se bo zvečer še nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature od 4 do 9, na Goriškem in ob morju do 14 stopinj Celzija.

V nedeljo bo sprva še nekaj povečane oblačnosti, po nekaterih nižinah pa bo jutro megleno. Čez dan se bo nato postopno razjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ponekod v notranjosti pa bo prehodno zapihal severovzhodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 2, na Goriškem in ob morju okoli 5, najvišje dnevne od 6 do 10, na Primorskem do 13 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek in torek bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno, ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Burja bo v ponedeljek postopno ponehala. Iz dneva v dan bo topleje.

Vremenska slika: Ciklon z vremensko fronto se umika nad vzhodno Evropo. Nad delom zahodne in osrednje Evrope se krepi območje visokega zračnega tlaka. V višinah k nam od severovzhoda še doteka razmeroma hladen in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v sosednjih pokrajinah Avstrije spremenljivo oblačno. Pojavljale se bodo posamezne plohe, v Alpah tudi snežne. Drugod bo večinoma oblačno. V krajih južno od nas se bodo še pojavljale krajevne padavine, deloma plohe. V Istri in Kvarnerju bo pihala burja. V nedeljo se bo od severa postopno razjasnilo. Po nižinah bo sprva kar nekaj nizke oblačnosti ali megle. Burja ob severnem Jadranu se bo še nekoliko okrepila.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje ljudi zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave. V nedeljo bo vremenska obremenitev popustila.