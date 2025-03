Newyorške borze sklenile mešan trgovalni teden

New York, 1. marca - Newyorški borzni indeksi so petkovo trgovanje sklenili z rastjo, kar je bilo dovolj za tedensko rast Dow Jonesa. S&P 500 in Nasdaq sta na tedenski ravni nazadovala. Prepir predsednikov ZDA Donalda Trumpa in Ukrajine Volodimirja Zelenskega v Beli hiši na borzne vlagatelje v petek ni negativno vplival.