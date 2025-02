Newyorške borze v zelenem

New York, 28. februarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili z močno rastjo, saj je prišlo do tehničnega okrevanja po več dneh zaporednega padanja. Rahel vpliv je imel tudi prepir med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.