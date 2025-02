Slovenija odločna v podpori Ukrajini

Ljubljana, 28. februarja - Podporo Ukrajini po sporu med ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in predsednikom ZDA Donaldom Trumpom v Beli hiši je danes izrazila tudi Slovenija. Predsednica Nataša Pirc Musar in premier Robert Golob sta poudarila, da je v vojni agresor Rusija. Zunanja ministrica Tanja Fajon pa se je zavzela za pravičen in trajen mir v Ukrajini.