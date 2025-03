NIJZ sprejel letni program dela in finančni načrt za letošnje leto

Ljubljana, 1. marca - Svet NIJZ je v petek potrdil poročilo o delu za lani in sprejel letni program dela, kadrovski in finančni načrt za letos, so zapisali na spletni strani. Ocenjujejo, da je bilo lansko leto vsebinsko bogato in uspešno, njihovo poslanstvo pa izpolnjeno. Tudi letos načrtujejo Nacionalno konferenco javnega zdravja in Festival duševnega zdravja.