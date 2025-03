Mladi na zimskih taborih ministrstva za obrambo spoznali vojaški poklic

Bohinjska Bela, 1. marca - Na Bohinjski beli sta v februarju potekala petdnevna zimska tabora ministrstva za obrambo. Sodelovalo je več kot 200 dijakov in dijakinj, ki so na taborih spoznali vojaški poklic in se preizkusili v vojaških veščinah. Udeležence sta ob koncu nagovorila minister za obrambo Borut Sajovic in državni sekretar Boštjan Pavlin, so sporočili z ministrstva.