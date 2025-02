Nika Prevc osvojila zlato na SP v Trondheimu

Trondheim, 28. februarja - Nika Prevc je z 98 in 100 metri ter 258,2 točke prepričljivo osvojila zlato medaljo na tekmi smučarskih skakalk na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v norveškem Trondheimu. Za 8,4 točke je za Slovenko zaostala Nemka Selina Freitag (99 in 103,5 m, 250,8), tretja je bila Norvežanka Anna Odine Stroem (99 in 96,5 m, 246,6).