Norveški kombinatorci zlati na SP, Slovenci sedmi

Trondheim, 28. februarja - Norveški nordijski kombinatorci so na mešani ekipni tekmi svetovnega prvenstva v Trondheimu upravičili vlogo prvih favoritov in ubranili naslov prvakov iz Planice. Jens Luras Oftebro, Gyda Westvold Hansen, Ida Marie Hagen in Jarl Magnus Riiber so bili najboljši že na skakalnici, v teku pa so prednost pred zasledovalci zanesljivo ubranili.