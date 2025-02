Monaco s "hat-trickom" Bieretha ugnal Reims

Pariz, 28. februarja - Nogometaši Monaca so na uvodni tekmi 24. kroga francoskega prvenstva premagali Reims s 3:0 in se po točkah izenačili s tretjeuvrščeno Nico. V vodstvu je PSG z 59 točkami, Marseille je zbral 46, Monaco in Nice po 43, Lille pa 41 točk. Toulouse nekdanjega slovenskega reprezentanta Mihe Zajca je na desetem mestu s 30 točkami.