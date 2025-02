Aluminij uspešno začel spomladanski del 2. SNL

Ljubljana, 28. februarja - Nogometaši Aluminija so po zimskem odmoru uspešno začeli spomladanski del sezone 2. SNL. Ekipa iz Kidričeva, ki je bila po jesenskem delu točkovno izenačena z vodilno Gorico, je v 17. krogu na domačem igrišču z 1:0 premagala sosedo, Dravo Ptuj in bo na prvem mestu čakala na sobotni derbi med Gorico in Triglavom iz Kranja.