Za naložbe v ribiška plovila in opremo 320.000 evrov

Ljubljana, 1. marca - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek v uradnem listu objavilo prvi javni razpis za naložbe v povečanje konkurenčnosti in energetske učinkovitosti ribiške flote. Za naložbe v ribiška plovila in opremo je na voljo skupno 320.000 evrov nepovratnih sredstev, od tega je 224.000 evrov iz evropskih virov.