Policija v času pustovanj poziva k samozaščitnemu ravnanju in upoštevanju navodil organizatorjev

Ljubljana, 28. februarja - Policija bo v času pustovanj povečala prisotnost na krajih večjih prireditev in zbiranj večjega števila ljudi. Udeležence prireditev pozivajo k samozaščitnemu ravnanju ter spoštovanju navodil policistov in tudi usmeritev organizatorjev. Slednje opominja na pravočasno prijavo prireditev ter zagotavljanje varovanja življenja in zdravja udeležencev.