Slovenska zdravilišča zadovoljna s počitniškim obiskom

Celje, 28. februarja - Slovenska zdravilišča so zelo zadovoljna z obiskom med letošnjimi zimskimi počitnicami v dveh delih, ki so se začele 17. februarja. Direktor Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč Iztok Altbauer je za STA povedal, da so bile vse nastanitvene zmogljivosti v tem času zapolnjene.