Z nekaj sreče ob večerih viden planetarni maraton

Maribor, 28. februarja - Z nekaj sreče z vremenom ter ob poznavanju astronomije in okoliščin opazovanja neba lahko te dni na večernem nebu opazujemo planetarni maraton, ko lahko vse planete našega Osončja opazujemo v zelo kratkem času. Od zahoda proti vzhodu so razporejeni Saturn, Merkur, Neptun, Venera, Uran, Jupiter in Mars, vidni pa so na sorazmerno majhnem delu neba.