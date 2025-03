V mesecu boja proti raku debelega črevesa in danke za večjo odzivnost v programu Svit

Ljubljana, 1. marca - Aktivnosti v mednarodnem mesecu boja proti raku debelega črevesa in danke, ki se začenja danes, so namenjene preprečevanju te bolezni, za katero letno zboli približno 1300 ljudi, in njenemu zgodnjemu odkrivanju. S tem namenom želijo zvišati odzivnost v programu Svit, ki po zadnjih podatkih znaša nekaj nad 65 odstotkov.