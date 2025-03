Letošnji dan prostoživečih vrst s poudarkom na financiranju ohranjanja biotske raznovrstnosti

Ljubljana, 3. marca - Obeležujemo svetovni dan prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst, ki je letos posvečen iskanju inovativnih in trajnostnih finančnih rešitev za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Trenutna finančna sredstva za obnovo in ohranjanje narave ne zadoščajo, so ob letošnjem dnevu opozorili na ministrstvu za naravne vire in prostor.