Krški občinski svetniki vendarle dali zeleno luč Parku urbanih športov

Krško, 28. februarja - Po zapletih na januarski seji, ko krški občinski svetniki zaradi nesklepčnosti niso mogli glasovati o investicijski dokumentaciji za gradnjo Parka urbanih športov, so na četrtkovi seji dokumentacijo vendarle potrdili. Potrdili so tudi nove, višje cene komunalnih storitev in vrtcev, so sporočili iz Mestne občine Krško.