Slovenski nordijski kombinatorci šesti po skokih

Trondheim, 28. februarja - Slovenska reprezentanca v nordijski kombinaciji v postavi Tia Malovrh, Gašper Brecl, Vid Vrhovnik in Ema Volavšek so po prvi polovici mešane ekipne tekme na svetovnem prvenstvu v Trondheimu na Norveškem na šestem mestu. Po skokih so si nabrali 1:37 minute zaostanka za vodilno Norveško.