EU in Indija nameravata do konca leta zaključiti sporazum o prosti trgovini

New Delhi, 28. februarja - EU in Indija nameravata do konca letošnjega leta zaključiti sporazum o prosti trgovini, sta danes v New Delhiju dejala indijski premier Narendra Modi in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Slednja se je zavzela tudi za tesnejše sodelovanje z Indijo na področjih tehnologije, varnosti in obrambe.