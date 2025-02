Tajska razburila z deportacijo Ujgurov na Kitajsko

Bangkok/Peking/Washington/Bruselj, 28. februarja - Tajska je v četrtek na Kitajsko deportirala 40 pripadnikov muslimanske manjšine Ujgurov kljub opozorilom strokovnjakov ZN za človekove pravice, da jim ob vrnitvi grozi slabo ravnanje in mučenje. Deportacijo je obsodilo več agencij ZN, organizacij za človekove pravice in zahodnih držav. Kitajska in Tajska vztrajata pri njeni zakonitosti.