V Postojni bodo gradili nov dom starejših občanov

Postojna, 28. februarja - Obstoječi Dom upokojencev Postojna, ki je bil zgrajen leta 1977, ne ustreza sodobnim standardom in potrebam stanovalcev. Zato so se na ministrstvu za solidarno prihodnost odločili za gradnjo novega, nadomestnega doma. V Postojni so tako danes podpisali pismo o nameri gradnje novega doma, katerega ocenjena vrednost znaša 21 milijonov evrov.