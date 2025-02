Ljubljana, 28. februarja - Vodja oddelka za javni red in mir v Upravi uniformirane policije na Generalni policijski upravi Boris Rojs bo danes ob 13.30 v novinarskem središču notranjega ministrstva na Litostrojski cesti 54 dal izjavo za medije o preventivnih nasvetih in opozorilih policije za varno pustovanje, so sporočili iz GPU.