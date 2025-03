Radgoni s skupnim projektom v zaščito izvirov slatin in mofet

Gornja Radgona, 2. marca - Občini Gornja Radgona in avstrijska Radgona sta vključeni v projekt deProfundis, s katerim si prizadevata za ohranitev naravne in kulturne dediščine mofet in slatin. Gre za naravne pojave, kjer iz tal izhajajo mineralne vode in ogljikov dioksid. Projekt je financiran v okviru programa Interreg Slovenija-Avstrija.