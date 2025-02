Na Ljubljanski borzi dopoldne negativna gibanja

Ljubljana, 28. februarja - Po treh dneh rasti se je indeks Ljubljanske borze SBI TOP danes obrnil navzdol. Do 11.30 je izgubil 1,04 odstotka. Nekaj manj kot dva odstotka vrednosti so doslej izgubile delnice Cinkarne Celje in Save Re, za več kot odstotek so se že pocenile tudi delnice Luke Koper, NLB in Petrola. Med delnicami v indeksu se dražijo le Equinoxove.