Ministri podpisali program za zaščito kulturnih spomenikov pred naravnimi nesrečami

Ljubljana, 28. februarja - Ministri Asta Vrečko, Jože Novak, Valentina Prevolnik Rupel in Simon Maljevac so danes podpisali medresorski program celovitih krajinsko arhitekturnih zunanjih ureditev za povečanje odpornosti kulturnih spomenikov na podnebne spremembe in ekstremne vremenske dogodke za obdobje med letoma 2025 in 2028.