Pred pustnimi prireditvami na NIJZ svetujejo izbiro varnih kostumov za otroke

Ljubljana, 28. februarja - Otroci komaj čakajo pustni čas, da se lahko pokažejo v novi maski. Da se pustno rajanje ne bi končalo v solzah, na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) staršem svetujejo, da otroke oblečejo v svetle, vidne kostume, ki niso vnetljivi in so dovolj topli. Odsvetujejo maske na obrazu, saj otroci pod njimi težko dihajo in slišijo.